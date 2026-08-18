Tamil Nadu News: करुणानिधि को बिना सम्मानसूचक शब्द के संबोधित करने पर विवाद, CM विजय ने मांगी माफी

विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री विजय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मंत्री को बीच में रोकते हुए कहा कि दिवंगत नेता को इस तरह संबोधित करना उचित नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री की ओर से सदन में माफी मांगी। विजय ने कहा- मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप के बाद विधानसभा में बढ़ रहा तनाव शांत हो गया।