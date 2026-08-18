Weather Alert: 19 राज्यों में आज भारी बारिश, 75 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; दिल्ली-UP समेत कई इलाके अलर्ट

Weather Alert 18 August 2026 :आज का मौसम: 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-UP समेत कई इलाकों में तेज हवाओं की चेतावनी (फोटो सोर्स:@Indiametdept)
IMD Weather Update: मानसून के बीच मंगलवार, 18 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।
मानसून की सक्रियता के बीच 18 अगस्त को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर बने रहने का अनुमान है।
दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार को बारिश के कारण मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन तेज हवाओं और जलभराव की परेशानी से इनकार नहीं किया जा सकता।
IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। अगले दिन यानी 19 अगस्त को इस क्षेत्र के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, हालांकि 21 अगस्त को फिर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
इसलिए दिल्ली-NCR में सुबह और शाम के समय सड़क पर निकलने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। तेज बारिश के दौरान अंडरपास, निचले इलाकों और जलभराव वाली सड़कों से बचना बेहतर होगा।
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले इलाकों में शामिल है। पूर्वी यूपी में 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है और 19 अगस्त को भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इतना ही नहीं, 20 और 21 अगस्त को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश की आशंका भी IMD ने जताई है।
पश्चिमी यूपी में 18 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
तेज हवा के दौरान पेड़, बिजली के खंभे, कमजोर निर्माण और खुले में रखी वस्तुएं जोखिम पैदा कर सकती हैं।
बिहार में मंगलवार को कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। पटना, गया, सारण, सिवान, बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और भागलपुर जैसे इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है।
खासकर बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में किसान भी मौसम को देखते हुए खेतों में काम करने का समय सावधानी से तय करें।
पूर्वी भारत में मौसम की गतिविधियों के पीछे सक्रिय मौसम प्रणालियों की अहम भूमिका है। IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बना निम्न दबाव क्षेत्र आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की स्थिति में था। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर प्रभावित हो रहा है।
झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, साहिबगंज, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश तथा गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे क्षेत्रों में भी बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है।
उत्तराखंड में 18 से 22 अगस्त के बीच भारी बारिश का दौर बने रहने की संभावना है। 18 अगस्त से उत्तराखंड में बारिश को लेकर चेतावनी जारी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश में भी 17-18 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना बताई गई है। जम्मू-कश्मीर में 17-19 अगस्त के दौरान कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी।
राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। खास तौर पर पूर्वी राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। IMD ने पूर्वी राजस्थान के लिए 19 से 21 अगस्त के दौरान भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है।
मध्य प्रदेश में भी 18 अगस्त को गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए IMD ने 18 अगस्त को आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है तथा आगे के दिनों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बताई है।
पंजाब और हरियाणा में भी 18 अगस्त को मौसम बिगड़ सकता है। अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, कपूरथला और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।
IMD के ताजा सब-डिवीजन अलर्ट के अनुसार पंजाब में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है।
IMD के पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों, केरल तथा आंध्र प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं की गतिविधियां बताई गई हैं।
हालांकि हर राज्य में चेतावनी का स्तर और बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं है। इसलिए पूरे राज्य के बजाय अपने जिले का ताजा IMD अलर्ट देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। IMD की आधिकारिक वेबसाइट पर राज्य और जिले के हिसाब से चेतावनियां उपलब्ध हैं।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की गतिविधियां 18 अगस्त के बाद भी कई इलाकों में बनी रह सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20-21 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 18-22 अगस्त के दौरान भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूर्वी राजस्थान में 19-21 अगस्त के दौरान भी बारिश तेज हो सकती है।
इसका मतलब साफ है मानसून अभी कमजोर पड़ने के मूड में नहीं है और अगले कुछ दिन भी कई राज्यों के लिए मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
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