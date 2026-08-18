Weather Alert: 19 राज्यों में आज भारी बारिश, 75 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; दिल्ली-UP समेत कई इलाके अलर्ट

IMD Weather Update: मानसून के बीच मंगलवार, 18 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब समेत कई राज्यों में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है।