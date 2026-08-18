जिसके बदौलत AAP ने जीता पंजाब, अब बीजेपी ने उसी को बनाया राष्ट्रीय मंत्री; केजरीवाल का किला ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति

पंजाब चुनाव से पहले संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल, पाठक आम आदमी पार्टी की कमजोरी और ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में वे पंजाब में बीजेपी को नई मजबूती देंगे। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि जो काम पाठक आप के लिए करते थे, वे चुनाव में बीजेपी के लिए भी नजर आ सकते हैं।