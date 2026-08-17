‘दिमागी नक्सल’ बयान पर सियासी घमासान, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा- सही कौन थे, मनमोहन सिंह या पी. चिदंबरम?

Dimaagi Naxal Controversy: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘दिमागी नक्सल’ का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हमें इस बात पर आश्चर्य है कि इसके 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल होने पर गर्व है।