RSS हजार सिर वाला जहरीला सांप है- कर्नाटक के मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया ने दिया बयान

बता दें इससे पहले BJP के स्टेट प्रेसिडेंट बी.वाई. विजयेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार और प्रियांक खड़गे में सच में हिम्मत है, तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और RSS पर बैन लगाना चाहिए। देखिए, उन्हें समझना चाहिए कि पीछे हटकर वे RSS को कंट्रोल नहीं कर सकते। RSS का इस देश की सेवा करने का 100 साल का इतिहास है। सिर्फ RSS के रजिस्ट्रेशन न होने का मुद्दा उठाने के लिए, वे सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके इसे रोक नहीं सकते।