18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बाद नया बवाल, हाथ में आई नौकरी गंवाने वालों ने अब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

JSSC-CGL परीक्षा रद्द होते ही नौकरी पा चुके अभ्यर्थी रांची में धरने पर बैठे। अभ्यर्थियों ने कहा- जांच करो, दोषियों को सजा दो, निर्दोषों की नौकरी मत छीनो।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Pratiksha Gupta

Aug 18, 2026

JSSC CGL Cancelled, JSSC CGL Protest

झारखंड में अब 2014 के बाद नियुक्त JSSC-CGL कर्मचारी धरने पर बैठे (फोटो सोर्स- ANI)

Student Protest: एक तरफ नौकरी पाने का जश्न और दूसरी तरफ अचानक सरकार का एक आदेश… और पूरी जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई। झारखंड सरकार द्वारा JSSC-CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब राज्य में नया बवाल खड़ा हो गया है। जो युवा कल तक सरकारी दफ्तरों में बैठकर ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे, वे आज रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर फर्श पर बैठकर रो रहे हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में चयनित अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, 'जब हमने मेहनत से परीक्षा पास की, तो हमारी नौकरी क्यों छीनी जा रही है।'

'दोषियों पर एक्शन हो, हमारी नौकरी क्यों छीनी?'

प्रोजेक्ट भवन के बाहर जमा हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने किसी भी गलत तरीके से नहीं, बल्कि अपनी दिन-रात की मेहनत और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के जरिए यह नौकरी हासिल की थी। पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर धांधली या अनियमितता हुई है, तो उसकी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए।
प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने ईमानदारी से परीक्षा पास की और अपने पदों पर सेवा दे रहे थे। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उस पर कार्रवाई हो, पूरे परीक्षा परिणाम को रद्द कर सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहां का न्याय है।

'माता-पिता धैर्य रखें, दोबारा जीतेंगे'

धरने पर बैठे युवाओं ने सरकार के इस फैसले को अदालत के आदेशों के विपरीत बताया है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार के एक फैसले ने उन्हें फिर से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे हिम्मत न हारें, अपने हक की लड़ाई को वे कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे और दोबारा जीत हासिल करेंगे।

CM हेमंत सोरेन का फैसला और आउटसोर्स एजेंसी पर गाज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार शाम को JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने साल 2014 से आउटसोर्स एजेंसी TDPL के जरिए कराई गई सभी भर्ती परीक्षाओं को भी निरस्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि छात्र काफी समय से परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे।

निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य पर मंडराया संकट

सरकार के इस निर्णय के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों पर खड़ा हो चुका है जो नौकरी में आ चुके थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट करे। उनका कहना है कि दोषियों को सजा देने के बजाय पूरी परीक्षा रद्द करने से केवल निर्दोष और मेधावी युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान का किरेन रिजिजू ने किया बचाव, बोले- मनमोहन सिंह के परिवार से माफी मांगे कांग्रेस

ये भी पढ़ें
Manmohan Singh Naxal remark, Kiren Rijiju Manmohan Singh

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 09:24 am

Published on:

18 Aug 2026 09:04 am

Hindi News / National News / झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बाद नया बवाल, हाथ में आई नौकरी गंवाने वालों ने अब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जिसके बदौलत AAP ने जीता पंजाब, अब बीजेपी ने उसी को बनाया राष्ट्रीय मंत्री; केजरीवाल का किला ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति

Punjab Assembly Election 2027
राष्ट्रीय

Weather Alert: 19 राज्यों में आज भारी बारिश, 75 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; दिल्ली-UP समेत कई इलाके अलर्ट

Weather Alert 18 August 2026
राष्ट्रीय

Tamil Nadu News: करुणानिधि को बिना सम्मानसूचक शब्द के संबोधित करने पर विवाद, CM विजय ने मांगी माफी

Vijay apologises over Karunanidhi remark
राष्ट्रीय

Jharkhand Protest: देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल खत्म करने के बाद हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का क्यों किया धन्यवाद? जानें इसके पीछे की वजह

Devendra Nath Mahto hunger strike
राष्ट्रीय

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट का कब होगा विस्तार? जानें किन मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

PM Modi cabinet reshuffle
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.