IND vs WI: वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मैच जीता, टीम इंडिया का 2-1 से सीरीज पर कब्जा

तीन वनडे मैचों की सीरीज में मेजबान टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मेहमान विंडीज टीम के सामने 352 रन का लक्ष्‍य रखा । भारत की ओर से जहां रोहित शर्मा ने 85 गेंदों पर 92 रन, रुतुराज गायकवाड़ ने 69 गेंदों पर 57 रन और केएल राहुल ने 87 गेंदों पर 129* रन की पारी खेली है। वहीं, वेस्‍टइंडीज की ओर से जायडेन सील्‍स ने तीन विकेट और कीमो पॉल ने दो विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने 162 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली वहीं अमीर जंगू का 67 रन का अहम योगदान रहा। दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज की जीत की मजबूत नींव रखी। वही जंगू रन लेने के प्रयास में रन आउट हुए।