Asian Games 2026: भारत ने पदक तालिका में लगाई छलांग, 21 गोल्ड समेत 85 मेडल के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा

खेल खिलाड़ी/टीम

शूटिंग (महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम) इलावेनिल वालारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद

शूटिंग (महिला 10 मीटर एयर राइफल) इलावेनिल वालारिवन

शूटिंग (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम) रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों

शूटिंग (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) हिमांशु ढिल्लों

शूटिंग (पुरुष 50 मीटर राइफल 3पी टीम) ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार

शूटिंग (महिला 50 मीटर राइफल 3पी टीम) विदर्सा विनोद, आशी चौकसे और तिलोत्तमा सेन

शूटिंग (महिला ट्रैप टीम) नीरू ढंडा, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत

शूटिंग (महिला 25 मीटर पिस्टल) ईशा सिंह

भारोत्तोलन (महिला 49 किलोग्राम) मीराबाई चानू

वुशु (महिला 60 किलोग्राम सांडा) रोशिबिना देवी

एथलेटिक्स (मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले) मनु टी. एस., पूवम्मा माचेट्टीरा, विशाल टी. के., विथ्या रामराज, जय कुमार और किरण पहल

एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर रेस) गुलवीर सिंह

एथलेटिक्स (पुरुष 1,500 मीटर रेस) गुलवीर सिंह

एथलेटिक्स (पुरुष मैराथन) सावन बरवाल

एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट) तजिंदरपाल सिंह तोर

एथलेटिक्स (महिला लॉन्ग जंप) एंसी सोजन

एथलेटिक्स (पुरुष हाई जंप) सर्वेश कुशारे

एथलेटिक्स (पुरुष लॉन्ग जंप) मुरली श्रीशंकर

एथलेटिक्स (पुरुष जैवलिन थ्रो) यशवीर सिंह

स्क्वैश (पुरुष सिंगल्स) अभय सिंह

स्क्वैश (महिला सिंगल्स) अनाहत सिंह

तीरंदाजी धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे (पुरुष रिकर्व टीम)

तीरंदाजी कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा (मिक्स्ड रिकर्व)

कुश्ती (महिला 53 किलोग्राम) अंतिम पंघाल

कुश्ती (पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किलोग्राम) नितेश सिवाच

सेलिंग प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस