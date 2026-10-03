Ind Champions vs Aus Champions: वर्ल्‍ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का आगाज आज शनिवार 3 सितंबर से हुआ है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंडिया चैंपियंस और ऑस्‍ट्रेलिया चैंपियंस के बीच शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला गया। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान उस्‍मान ख्‍वाजा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम ने कप्‍तान युवराज सिंह के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर सात विकेट के नुकसान पर 196 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम 16.2 ओवर में महज 150 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई और भारत ने ये मुकाबला 46 रनों से जीत लिया। ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से जहां डी आर्सी शॉर्ट ने अर्धशतकीय पारी खेली, तो वहीं भारत की ओर से धवल कुलकर्णी ने चार और मोहित शर्मा ने तीन विकेट लिए।