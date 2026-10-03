Asian Games 2026: तुम कैच छोड़ोगे…हम सिंधु नदी से पानी छोड़ेंगे- मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फैंस ने किया बुरी तरह ट्रोल

बता दें इससे पहले भारतीय महिला टीम भी गोल्ड जीत चुकी थी, यानी क्रिकेट में भारत ने डबल गोल्ड हासिल किया है। मैच के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी सुर्खियों में रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारतीय फैंस पाकिस्तानी खिलाड़ी सैम अयूब को चिढ़ाते नजर आए। वीडियो में कथित तौर पर फैंस की ओर से ‘पानी चाहिए… पानी’ और ‘तुम कैच छोड़ोगे, हम पानी छोड़ेंगे, वो भी सिंधु नदी से’ जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।