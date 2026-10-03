पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मैच में रौंदने के बावजूद बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, विलेन बनते बनते रह गया ये खिलाड़ी

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। भारत ने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क मैदान पर खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 19 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया, वहीं पाकिस्तान को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का एशियन गेम्स 2026 में पहला मेडल है।