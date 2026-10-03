IND vs PAK: दुनिया को मिला नया सिक्सर किंग, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार-मार कर बना दिया नया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल, एक कैलेंडर ईयर में 100 T20 छक्के पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें खेलने के मामले में अभिषेक अब दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने 2026 में T20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने के लिए सिर्फ 651 गेंदों का सामना किया। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर आंद्रे रसेल का नाम आता है, जिन्होंने 2019 में 589 गेंदों का सामना करते हुए 100 T20 छक्के पूरे किए थे।