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IND vs PAK: दुनिया को मिला नया सिक्सर किंग, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार-मार कर बना दिया नया रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Record: अभिषेक शर्मा ने IND vs PAK मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़कर टी20 क्रिकेट में 400 छक्के पूरे किए। जानें उनके नए रिकॉर्ड और इस खास उपलब्धि की पूरी कहानी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 03, 2026

Abhishek Sharma in Asian Games 2026.

भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Photo- IANS)

India vs Pakistan, Asian Games 2026, Gold Medal Match: भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है।

दरअसल, अभिषेक शर्मा टी-20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 400 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। टी-20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 400 छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल के नाम है। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 3,027 गेंदें खेली थीं।

वहीं, अभिषेक शर्मा ने 3,513 गेंदों में 400 छक्के पूरे किए। इस सूची में उनके बाद क्रिस गेल (3,557 गेंद), टिम डेविड (3,803 गेंद), कीरोन पोलार्ड (3,944 गेंद), निकोलस पूरन (4,045 गेंद) और एविन लुईस (4,072 गेंद) का नाम आता है।

400 T20 छक्के पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें

क्रमखिलाड़ी400 T20 छक्कों तक गेंदें
1आंद्रे रसेल 3,027
2अभिषेक शर्मा3,513
3क्रिस गेल3,557
4टिम डेविड3,803
5कीरोन पोलार्ड3,944
6निकोलस पूरन4,045
7एविन लुईस4,072

एक कैलेंडर ईयर में 100 टी-20 छक्के लगाने वाले बने दूसरे क्रिकेटर

अभिषेक शर्मा ने 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल, एक कैलेंडर ईयर में 100 T20 छक्के पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें खेलने के मामले में अभिषेक अब दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने 2026 में T20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने के लिए सिर्फ 651 गेंदों का सामना किया। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर आंद्रे रसेल का नाम आता है, जिन्होंने 2019 में 589 गेंदों का सामना करते हुए 100 T20 छक्के पूरे किए थे।

एक कैलेंडर वर्ष में 100 T20 छक्के लगाने के लिए सबसे कम गेंदें

क्रमखिलाड़ीवर्ष100 छक्के पूरे करने में गेंदें
1आंद्रे रसेल2019589
2अभिषेक शर्मा2026651
3डेवाल्ड ब्रेविस2025653
4क्रिस गेल2016724
5करणबीर सिंह2025728

अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक ठोका

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने कमाल की बैटिंग की और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक ठोका। अभिषेक शर्मा 28 गेंद में 3 चौके और 7 छक्के संग 61 रन बनाकर आउट हुए।

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Asian Games 2026

Updated on:

03 Oct 2026 11:19 am

Published on:

03 Oct 2026 10:56 am

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