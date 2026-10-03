SL vs BAN: 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा, फिर भी श्रीलंका ने जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल, जानें कहां पलटी बाजी

SL vs BAN Bronze Medal Match Highlights: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 63 रन से हरा दिया। 2022 एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बांग्लादेश इस बार खाली हाथ लौटेगी, तो वहीं श्रीलंका ने पिछली बार सिल्वर मेडल जीता था और अब उसे ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक सकी और 102 रन पर 18वें ओवर में ही ढेर हो गई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मुकाबला खेला जाएगा।