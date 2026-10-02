शुभमन गिल के निशाने पर कल बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका, सिर्फ 44 रन बनाते ही पार करेंगे माइलस्टोन

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे गिल को एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल करने का मौका देगा। भारतीय कप्तान की नजर घर पर सभी फॉर्मेट में 4,000 रन के माइलस्‍टोन पर होगी। गिल सभी फॉर्मेट में घरेलू हालात में शानदार स्कोरर रहे हैं। उन्होंने 65 मैचों और 79 पारियों में 57.34 के औसत और 87 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 3,957 रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड में 15 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें 223* का बेस्ट स्कोर भी शामिल है। मौजूदा सीरीज के पहले वनडे के दौरान गिल ने घर पर 2,000 वनडे रन पूरे किए।