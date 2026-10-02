दिवाली से पहले 5 ओवर के मुकाबले में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब और और खेला जाएगा मैच?

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जीतने का जश्न मनाते फैंस। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
India vs Pakistan in Hong Kong Sixes 2026: हांग-कांग सिक्सेस 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से शुरू होगा फाइनल मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। 12 देशों के इस टूर्नामेंट चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण का मुकाबला 30 अक्टूबर को दोपहर 2.15 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद ग्रुप चरण में ही भारत अपना दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा। बता दें कि ये सभी मुकाबले पांच-पांच ओवर के खेले जाएंगे।
|मैच
|ग्रुप
|मुकाबला
|समय
|1
|A
|ऑस्ट्रेलिया vs हांगकांग
|8:45–9:40 AM
|2
|B
|बांग्लादेश vs स्कॉटलैंड
|9:40–10:35 AM
|3
|C
|पाकिस्तान vs UAE
|10:35–11:30 AM
|4
|D
|दक्षिण अफ्रीका vs ओमान
|11:30 AM–12:25 PM
|5
|A
|हांगकांग vs इंग्लैंड
|12:25–1:20 PM
|6
|B
|बांग्लादेश vs श्रीलंका
|1:20–2:15 PM
|7
|C
|भारत vs पाकिस्तान
|2:15–3:10 PM
|8
|D
|दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान
|3:10–4:05 PM
|9
|A
|इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
|4:05–5:00 PM
|मैच
|चरण/ग्रुप
|मुकाबला
|समय
|1
|ग्रुप D
|ओमान vs अफगानिस्तान
|8:45–9:40 AM
|2
|ग्रुप B
|स्कॉटलैंड vs श्रीलंका
|9:40–10:35 AM
|3
|ग्रुप C
|UAE vs भारत
|10:35–11:30 AM
बता दें कि 31 अक्टूबर को भारत बनाम यूएई का मुकाबला ग्रुप चरण का आखिरी मैच होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
1992: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - भारत
1993: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - श्रीलंका
1994: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - ऑस्ट्रेलिया
1995: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - इंग्लैंड
1996: विनर - वेस्ट इंडीज, रनर-अप - भारत
1997: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड
2001: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - साउथ अफ्रीका
2002: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड
2003: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - पाकिस्तान
2004: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - श्रीलंका
2005: विनर - इंडिया, रनर-अप - वेस्टइंडीज
2006: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान
2007: विनर - श्रीलंका, रनर-अप - ऑल स्टार्स
2008: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - ऑस्ट्रेलिया
2009: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - हांगकांग
2010: विनर - ऑस्ट्रेलिया, रनर-अप - पाकिस्तान
2011: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड
2012: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान
2017: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान
2024: विनर - श्रीलंका, रनर-अप - पाकिस्तान
2025: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - कुवैत
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