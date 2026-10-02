दिवाली से पहले 5 ओवर के मुकाबले में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब और और खेला जाएगा मैच?

1992: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - भारत

1993: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - श्रीलंका

1994: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - ऑस्ट्रेलिया

1995: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - इंग्लैंड

1996: विनर - वेस्ट इंडीज, रनर-अप - भारत

1997: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड

2001: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - साउथ अफ्रीका

2002: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड

2003: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - पाकिस्तान

2004: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - श्रीलंका

2005: विनर - इंडिया, रनर-अप - वेस्टइंडीज

2006: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान

2007: विनर - श्रीलंका, रनर-अप - ऑल स्टार्स

2008: विनर - इंग्लैंड, रनर-अप - ऑस्ट्रेलिया

2009: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - हांगकांग

2010: विनर - ऑस्ट्रेलिया, रनर-अप - पाकिस्तान

2011: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - इंग्लैंड

2012: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान

2017: विनर - साउथ अफ्रीका, रनर-अप - पाकिस्तान

2024: विनर - श्रीलंका, रनर-अप - पाकिस्तान

2025: विनर - पाकिस्तान, रनर-अप - कुवैत