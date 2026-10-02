IND vs PAK Asian Games 2026: गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, जानें हेड-टू-हेड, पिच-वेदर रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

India vs Pakistan Gold Medal Match: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के मेंस क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आमने-सामने होंगी। फाइनल मैच स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि भारतीय दर्शक इसे सुबह 10 बजे से देख सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में खासा उत्साह है। दोनों टीमों की नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच से पहले आइए जानते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, मैदान की पिच का मिजाज और मौसम का हाल। इसके साथ ही नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11 पर।