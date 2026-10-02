2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs PAK Asian Games 2026: गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, जानें हेड-टू-हेड, पिच-वेदर रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

IND vs PAK Asian Games 2026 गोल्ड मेडल मैच में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत 3 अक्टूबर को होगी। जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, पिच-वेदर रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2026

INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES 2026 FINAL.

भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद। ( File Photo Credit- IANS)

India vs Pakistan Gold Medal Match: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के मेंस क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आमने-सामने होंगी। फाइनल मैच स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि भारतीय दर्शक इसे सुबह 10 बजे से देख सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में खासा उत्साह है। दोनों टीमों की नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच से पहले आइए जानते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, मैदान की पिच का मिजाज और मौसम का हाल। इसके साथ ही नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11 पर।

IND vs PAK: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 17 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 14 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबलों में मात दी है। वहीं, पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ तीन मैचों में शिकस्त दी है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई रहा था, जिसे भारत ने बॉल आउट जीता था।

कैसी रहेगी कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच?

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और पिच की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें पिच को लेकर भी रहती हैं। वैसे तो कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है, लेकिन नई गेंद से शुरुआती 4-5 ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और मूवमेंट मिल सकती है। इस पिच पर जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, गेंद टर्न होने लगती है। बल्लेबाजों के लिए ग्रिप और उछाल के चलते रन बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मिडिल ओवरों में स्पिन की भूमिका अहम हो जाती है। यह औसत स्कोर आमतौर पर 110 से 135 रन के बीच रहता है।

निशिन में 3 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच में भारत-पाकिस्तान भिड़ंत से पहले सभी की नजरें स्थानीय स्तर पर मौसम के मिजाज पर टिकी होंगी। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में 3 अक्टूबर 2026 को मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। इस दिन यहां भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाना है, ऐसे में प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है।

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सईम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज़ सदाकत, हसन नवाज़, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद।

Pak vs Ban: पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह, सिल्‍वर मेडल भी किया पक्‍का

ये भी पढ़ें
Pak vs Ban 1st semi final Highlights

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Updated on:

02 Oct 2026 11:00 am

Published on:

02 Oct 2026 10:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK Asian Games 2026: गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, जानें हेड-टू-हेड, पिच-वेदर रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

पाकिस्तान से कब कब टीम इंडिया को झेलनी पड़ी है हार? जानें IND vs PAK मैच से पहले पूरा इतिहास

INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES 2026 FINAL
क्रिकेट

ODI World Cup 2027 Schedule: ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल घोषित, जानें कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

ICC ODI World Cup 2027 Schedule.
क्रिकेट

IND vs PAK, Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान का फाइनल बारिश से धुला तो किसे मिलेगा गोल्ड? जानें पूरा नियम

India vs Pakistan Men's Cricket Gold Medal Match.
क्रिकेट

फिट रहते हुए और अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड कप 2027 खेलना है रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी

Rohit Sharma
क्रिकेट

पाकिस्तान में होने वाली ODI ट्राई सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम घोषित, लेग-स्पिनर मेसन क्रेन की लंबे समय बाद वापसी

Pakistan, Sri Lanka and England tri-series.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.