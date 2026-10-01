IND vs PAK, Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान का फाइनल बारिश से धुला तो किसे मिलेगा गोल्ड? जानें पूरा नियम

India vs Pakistan Gold Medal Match: एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) में मेंस क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे आमने-सामने होंगी। हालांकि, महामुकाबले से पहले क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता बारिश ने बढ़ा दी है, क्योंकि अगर फाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है तो इस बार किस टीम को गोल्ड मेडल मिलेगा? क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि टूर्नामेंट में अब तक छह मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें चारों क्वार्टर फाइनल भी शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट के फाइनल मुकाबले के लिए क्या नियम तय किए गए हैं।