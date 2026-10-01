फिट रहते हुए और अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड कप 2027 खेलना है रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी

रोहित ने इंटरव्यू में आगे कहा, "मैं बस यही चाहता हूं कि मैं 2027 तक खुद को काबिल बनाए रखूं। इसलिए मैं खुद को फिट रखता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं और हर आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करता रहता हूं। मुझे इसी बारे में सोचना है और यही करना है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा अभी का लक्ष्य यही है कि जो कुछ भी मेरे सामने है, मैं उसे ठीक से करूं। अभी अगले अक्टूबर के बारे में सोचने से मुझे अपना खेल खेलने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरे लिए यही सही होगा कि मैं वर्तमान में रहूं, हर चुनौती को पूरा करूं और फिर आगे बढ़ता रहूं। ज़िंदगी में मैं इसी तरह आगे बढ़ा हूं, इसलिए अभी भी मुझे ऐसा ही करना है।"