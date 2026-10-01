170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सिनेथ जयवर्धने, लसिथ क्रूसपुले और सोहन डी लिवेरा बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। टॉप तीन बल्लेबाजों के जीरो पर आउट होने के बाद श्रीलंकाई टीम पूरे मैच में दबाव से नहीं उबर सकी। नुवानिदु फर्नांडो ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए। उनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज सिंगल डिजिट को पार नहीं कर सका और श्रीलंका की पूरी टीम महज 45 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया।