वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने गेंदबाजों के खोले दिए धागे, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 170 रन का लक्ष्य

वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SL 2nd Semi-Final: एशियन गेम्स 2026 में मेंस क्रिकेट इवेंट अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। इस इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए हैं। इस मुकाबले में जहां ईशान किशन ने 80 की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, तो वहीं वैभव सूर्यवंशी ने महज 21 गेंदों पर 6 चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन की तफानी पारी खेली है।
बता दें कि इस मैच में ईशान किशन ने 46 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन की पारी खेली है। वह इस मैच में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। इस पारी के साथ उन्होंने नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा निजी स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह कीर्तिमान मनीष पांडे के नाम दर्ज था, जिन्होंने नाबाद 79 रन की पारी खेली थी।
|स्पिन ओवर
|मुकाबला
|स्थान
|वर्ष
|18
|जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|2010
|18
|पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया
|कोलंबो RPS
|2012
|18
|पाकिस्तान vs भारत
|कोलंबो RPS
|2026
|17
|न्यूजीलैंड vs भारत
|लखनऊ
|2023
|17
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|कोलंबो RPS
|2026
|17
|श्रीलंका vs भारत
|निस्शिन
|2026
मैच की बात करें तो भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज 24 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (7) और संजू सैमसन (7) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद भारत को तीसरा झटका 59 के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी (38) के रूप में लगा। फिर चौथा विकेट 87 के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर (13) के रूप में गिरा। टीम इंडिया 112 के स्कोर पर ही पहुंची थी कि अक्षर पटेल (8) भी आउट हो गए। फिर 125 के स्कोर पर तिलक वर्मा (2) भी पवेलियन लौट गए। भारत का सातवां और आखिरी विकेट 151 के स्कोर पर शिवम दुबे (3) के रूम में गिरा। जबकि ईशान किशन 80 और वॉशिंगटन सुंदर 7 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे। इस तरह भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए।
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