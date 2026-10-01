वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने गेंदबाजों के खोले दिए धागे, भारत ने श्रीलंका के सामने रखा 170 रन का लक्ष्य

मैच की बात करें तो भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज 24 के स्‍कोर पर अभिषेक शर्मा (7) और संजू सैमसन (7) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद भारत को तीसरा झटका 59 के स्‍कोर पर वैभव सूर्यवंशी (38) के रूप में लगा। फिर चौथा विकेट 87 के स्‍कोर पर कप्‍तान श्रेयस अय्यर (13) के रूप में गिरा। टीम इंडिया 112 के स्‍कोर पर ही पहुंची थी कि अक्षर पटेल (8) भी आउट हो गए। फिर 125 के स्‍कोर पर तिलक वर्मा (2) भी पवेलियन लौट गए। भारत का सातवां और आखिरी विकेट 151 के स्‍कोर पर शिवम दुबे (3) के रूम में गिरा। जबकि ईशान किशन 80 और वॉशिंगटन सुंदर 7 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे। इस तरह भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए।