Shubman Gill ODI Double Century: शुभमन गिल ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, ईशान किशन और मैक्सवेल को पीछे छोड़ा

भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (Photo- IANS)
Shubman Gill: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया। शुभमन गिल ने महज 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
शुभमन गिल ने इस दौरान ईशान किशन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। ईशान ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। गिल की इस शानदार पारी ने भारतीय क्रिकेट में एक और खास उपलब्धि जोड़ दी है।
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची कुछ यूं है- जहां शुभमन गिल ने 2026 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ गुवाहाटी में महज़ 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया। उनके बाद ईशान किशन (126 गेंद), ग्लेन मैक्सवेल (128 गेंद), पथुम निसांका (136 गेंद) और क्रिस गेल (138 गेंद) का नाम आता है।
इसके साथ ही शुभमन गिल दो वनडे दोहरे शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल रोहित शर्मा ने किया था, जिनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|गेंदें
|बनाम
|स्थान
|वर्ष
|1
|शुभमन गिल
|117
|वेस्टइंडीज
|गुवाहाटी
|2026
|2
|ईशान किशन
|126
|बांग्लादेश
|चट्टोग्राम
|2022
|3
|ग्लेन मैक्सवेल
|128
|अफगानिस्तान
|वानखेड़े
|2023
|4
|पथुम निसांका
|136
|अफगानिस्तान
|पल्लेकेले
|2024
|5
|क्रिस गेल
|138
|ज़िम्बाब्वे
|कैनबरा
|2015
इसके साथ ही शुभमन गिल दो वनडे दोहरे शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल रोहित शर्मा ने किया था, जिनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं।
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