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Shubman Gill ODI Double Century: शुभमन गिल ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, ईशान किशन और मैक्सवेल को पीछे छोड़ा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब भारत के सामने जीत के लिए 406 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2026

Shubman Gill during ind vs wi 2nd odi

भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (Photo- IANS)

Shubman Gill: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया। शुभमन गिल ने महज 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

शुभमन गिल ने इस दौरान ईशान किशन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा। ईशान ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। गिल की इस शानदार पारी ने भारतीय क्रिकेट में एक और खास उपलब्धि जोड़ दी है।

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची कुछ यूं है- जहां शुभमन गिल ने 2026 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ गुवाहाटी में महज़ 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया। उनके बाद ईशान किशन (126 गेंद), ग्लेन मैक्सवेल (128 गेंद), पथुम निसांका (136 गेंद) और क्रिस गेल (138 गेंद) का नाम आता है।

इसके साथ ही शुभमन गिल दो वनडे दोहरे शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल रोहित शर्मा ने किया था, जिनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं।

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची

रैंकखिलाड़ीगेंदेंबनामस्थानवर्ष
1शुभमन गिल117वेस्टइंडीजगुवाहाटी2026
2ईशान किशन126बांग्लादेशचट्टोग्राम2022
3ग्लेन मैक्सवेल128अफगानिस्तानवानखेड़े2023
4पथुम निसांका136अफगानिस्तानपल्लेकेले2024
5क्रिस गेल138ज़िम्बाब्वेकैनबरा2015

गिल दो दोहरे शतक लगाने वाले बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज

इसके साथ ही शुभमन गिल दो वनडे दोहरे शतक लगाने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल रोहित शर्मा ने किया था, जिनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं।

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Updated on:

30 Sept 2026 10:16 pm

Published on:

30 Sept 2026 09:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Shubman Gill ODI Double Century: शुभमन गिल ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, ईशान किशन और मैक्सवेल को पीछे छोड़ा

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