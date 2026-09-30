Shubman Gill ODI Double Century: शुभमन गिल ने ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, ईशान किशन और मैक्सवेल को पीछे छोड़ा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब भारत के सामने जीत के लिए 406 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।

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