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IND vs WI 2nd ODI: जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने ठोके शतक, वेस्टइंडीज से भारत को मिला पहाड़ जैसा लक्ष्य

IND vs WI ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीता और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वेस्टइंडीज की ओर से जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक ठोका। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2026

West Indies tour of India, 2026

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ बनाया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर। (Photo - IANS)

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज की टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बनाए। यह वेस्टइंडीज का वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है।

बता दें कि इससे पहले वनडे में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था। टीम ने यह स्कोर 27 फरवरी 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ 419 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया था। वहीं, वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर 4 विकेट पर 498 रन का है, जो इंग्लैंड के नाम दर्ज है। इंग्लैंड ने यह रिकॉर्ड 17 जून 2022 को नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 232 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी।

वेस्टइंडीज की शुरुआत रही खराब

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जॉन कैंपबेल और कीसी कार्टी ने पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े, लेकिन कार्टी महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शाई होप ने मोर्चा संभाला और कैंपबेल के साथ मिलकर पारी को मजबूती दी।

जॉन कैंपबेल ने 68 गेंद में बनाए 101 रन

होप और कैंपबेल ने दूसरे विकेट के लिए 79 गेंदों में 110 रन की शानदार साझेदारी की। इस दौरान कैंपबेल ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने महज 68 गेंदों में 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 101 रन की तूफानी पारी खेली। उनके आउट होने के बाद भी वेस्टइंडीज की रन गति पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

कप्तान शाई होप ने ठोका शतक

कप्तान शाई होप ने अमीर जांगू के साथ मिलकर पारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 131 गेंदों में 182 रन की विशाल साझेदारी की और टीम के स्कोर को 329 रन तक पहुंचा दिया। शाई होप ने भी शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 94 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए।

अमीर जांगू ने 77 गेंद में बनाए 114 रन

शाई होप के आउट होने के बाद शेरफेन रदरफोर्ड ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद रोस्टन चेज ने पारी को संभाला और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

अमीर जांगू ने भी अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया। उन्होंने 77 गेंदों में 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं, रोस्टन चेज ने 25 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहते हुए वेस्टइंडीज की पारी को 350 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

गुरनूर, जडेजा और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए

भारत की ओर से गुरनूर बरार, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली। हालांकि, वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन के सामने भारतीय गेंदबाज बड़े स्कोर को रोकने में कामयाब नहीं हो सके।

IND vs WI, 2nd ODI: जॉन कैंपबेल ने महज 65 गेंद में ठोका शतक, यह कारनामा करने वाले वेस्टइंडीज के बने पहले बल्लेबाज

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Updated on:

30 Sept 2026 06:35 pm

Published on:

30 Sept 2026 06:05 pm

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