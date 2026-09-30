IND vs WI 2nd ODI: जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने ठोके शतक, वेस्टइंडीज से भारत को मिला पहाड़ जैसा लक्ष्य

बता दें कि इससे पहले वनडे में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा स्कोर 389 रन था। टीम ने यह स्कोर 27 फरवरी 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ 419 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया था। वहीं, वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर 4 विकेट पर 498 रन का है, जो इंग्लैंड के नाम दर्ज है। इंग्लैंड ने यह रिकॉर्ड 17 जून 2022 को नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 232 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी।