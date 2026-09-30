18 वनडे खेलने वाला ये पू्र्व क्रिकेटर तय करेगा कि रोहित-कोहली वर्ल्डकप खेलेंगे या नहीं, BCCI में मिलने वाली है बड़ी गद्दी

प्रज्ञान ओझा रोहित शर्मा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके आने से रोहित शर्मा के वर्ल्डकप 2027 खेलने पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो पूरी तरह छट जाएंगे। प्रज्ञान ओझा की अगुवाई में पहली बार टीम सिलेक्शन न्यूजीलैंड दौरे के लिए होगा, जहां उन्हें 5 T20, 5 वनडे और दो टेस्ट मैचों के लिए टीम चुननी है। प्रज्ञान ओझा ने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से इंटरनेशनल पिच पर कदम रखा था और 2013 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 T20 मुकाबले खेले। ओझा ने सिर्फ 24 टेस्ट में 113 विकेट चटकाए, तो वहीं वनडे में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा और सिर्फ 21 विकेट ले पाए। वहीं T20 में भी 6 मैचों में 10 विकेट हासिल कर पाए।