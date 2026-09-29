बता दें कि भारतीय टीम ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक सिर्फ दो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। खास बात ये है कि भारत ने यहां अपना पहला मैच वेस्‍टइंडीज के खिलाफ ही 21 अक्‍टूबर 2018 को खेला था, जिसमें उसने 47 गेंद शेष रहते 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में विंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 322 रन लगाए थे। भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 42.1 ओवर में 326 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने महज 117 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से नाबाद 152 रन की पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 107 गेंदों पर 21 चौके और दो छक्‍कों की मदद से नाबाद 140 रन बनाए थे।