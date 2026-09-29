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IND vs WI: गुवाहाटी में अजेय है भारत, खूब गरजता है रोहित-विराट का बल्‍ला, हर पारी में बने 300 से ज्‍यादा रन

IND vs WI 2nd ODI: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 8 विकेट से जीतकर मेजबान टीम ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब टीम इंडिया की नजर गुवाहाटी में जीत दर्ज कर सीरीज जीतने पर होगी। इससे पहले भारत के गुवाहाटी में वनडे रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
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भारत

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lokesh verma

Sep 29, 2026

IND vs WI 2nd ODI, Rohit sharma Virat Kohli

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)

India vs West Indies 2nd ODI: भारत ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम गुवाहाटी में जीत के साथ सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेगी। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर रन मशीन विराट कोहली और अनुभवी स्‍टार ओपनर रोहित शर्मा पर टिकी होंगी, जिनका गुवाहाटी में प्रदर्शन जबरदस्‍त रहा है। और उसी प्रदर्शन की वजह से भारत गुवाहाटी में वनडे इंटरनेशनल में अजेय है।

पहले ही मैच में रोहित ने 152 और विराट ने बनाए 140 रन

बता दें कि भारतीय टीम ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक सिर्फ दो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। खास बात ये है कि भारत ने यहां अपना पहला मैच वेस्‍टइंडीज के खिलाफ ही 21 अक्‍टूबर 2018 को खेला था, जिसमें उसने 47 गेंद शेष रहते 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में विंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 322 रन लगाए थे। भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 42.1 ओवर में 326 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने महज 117 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से नाबाद 152 रन की पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 107 गेंदों पर 21 चौके और दो छक्‍कों की मदद से नाबाद 140 रन बनाए थे।

दूसरे मैच में विराट ने 113 तो रोहित ने बनाए 83 रन

भारत ने इस मैदान पर दूसरा और आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी 2023 को खेला था। उस मैच में भारत ने 67 रनों से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 373 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसमें विराट कोहली ने सिर्फ 87 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्‍के की मदद से 113 रन की पारी खेली थी और रोहित शर्मा ने महज 67 गेंदों पर 9 चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 83 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की टीम निर्धारित ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 306 रन ही बना सकी थी।

इंडिया स्क्वॉड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरेल।

वेस्टइंडीज स्क्वॉड

जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, आमिर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, शाई होप (विकेट कीपर), मैथ्यू फोर्ड, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और विटेल लॉज।

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Updated on:

29 Sept 2026 09:59 pm

Published on:

29 Sept 2026 09:59 pm

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