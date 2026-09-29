पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)
India vs West Indies 2nd ODI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम गुवाहाटी में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर रन मशीन विराट कोहली और अनुभवी स्टार ओपनर रोहित शर्मा पर टिकी होंगी, जिनका गुवाहाटी में प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। और उसी प्रदर्शन की वजह से भारत गुवाहाटी में वनडे इंटरनेशनल में अजेय है।
बता दें कि भारतीय टीम ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक सिर्फ दो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। खास बात ये है कि भारत ने यहां अपना पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 21 अक्टूबर 2018 को खेला था, जिसमें उसने 47 गेंद शेष रहते 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में विंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 322 रन लगाए थे। भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 42.1 ओवर में 326 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने महज 117 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 152 रन की पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 107 गेंदों पर 21 चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 140 रन बनाए थे।
भारत ने इस मैदान पर दूसरा और आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी 2023 को खेला था। उस मैच में भारत ने 67 रनों से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 373 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसमें विराट कोहली ने सिर्फ 87 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 113 रन की पारी खेली थी और रोहित शर्मा ने महज 67 गेंदों पर 9 चौके और तीन छक्कों की मदद से 83 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 306 रन ही बना सकी थी।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरेल।
जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, आमिर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, शाई होप (विकेट कीपर), मैथ्यू फोर्ड, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ और विटेल लॉज।
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