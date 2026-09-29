IND vs SL: घर के बाहर टीम इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पलड़ा भारी, एशियन गेम्स सेमीफाइनल से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

पिछले 6 मुकाबलों में से श्रीलंका को सिर्फ एक में जीत मिली है। 2023 के बाद से श्रीलंका की टीम भारत को हरा नहीं पाई है, लेकिन टक्कर कई मुकाबलों में दी है। ऐसे में एक बार फिर भारत और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही जब श्रीलंका का न्यूट्रल वेन्यू पर पलड़ा भारी रहा है, तो मुकाबला और रोमांचक हो सकता है। यह मैच 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा, जिसे आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैच का सीधा प्रसारण फ्री में डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी किया जाएगा।