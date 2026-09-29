बांग्लादेश की टीम भी बिना खेले सेमीफाइनल में पहुंची, लगातार 6 मैच रद्द होने से बिगड़ गया क्वार्टरफाइनल का खेल

Asian Games 2026, PAK vs BAN Semifinal 1: एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल भी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है, जिससे मलेशिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है, तो वहीं बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उसका सामना पाकिस्तान से होगा। बांग्लादेश पिछली बार का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो वहीं पाकिस्तान को पिछली बार खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन अब वह बांग्लादेश को हराकर कम से कम सिल्वर मेडल अपना सुनिश्चित कर सकता है।