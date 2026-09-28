IND vs WI: 30 मैचों में विराट कोहली को चाहिए 14 शतक, अजिंक्य रहाणे ने बताया कैसे पूरा होगा 100 शतकों का सपना

कोहली ने ऐलान कर दिया है कि वर्ल्डकप 2027 के बाद वह इस फॉर्मेट को भी अलविदा कह देंगे। ऐसे में वर्ल्डकप तक उनके पास कम से कम अभी 30 मैच बचे हैं, जिसमें वर्ल्ड कप के मुकाबले भी शामिल हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। ऐसे में बचे हुए लगभग 30 मुकाबलों में 14 शतक जोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन रहाणे को विश्वास है कि विराट कोहली इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं।