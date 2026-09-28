एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत-पाकिस्तान का किससे होगा सामना? लगातार 4 मैच रद्द होने के बाद समझें समीकरण

Asian Games 2026 Cricket Semifinal Scenario: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने थे, लेकिन बारिश की वजह से एक के बाद एक दोनों मैच रद्द कर दिए गए। इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 रैंकिंग (ICC T20 Ranking) में बेहतर पोजीशन पर होने की वजह से सेमीफाइनल पहुंच गईं, जबकि हांगकांग और अफगानिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। अफगानिस्तान ने 2022 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, जहां उसने खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को टक्कर दी थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ हांगकांग की टीम बारिश की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई।