IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, विराट कोहली और शुभमन गिल का तूफानी शतक

भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया(फोटो-X/@BCCI)
IND vs WI: विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के शानदार शतकों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने 296 रन के लक्ष्य को 41.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत शानदार रही। जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने पहले विकेट के लिए 19.2 ओवर में 135 रन जोड़े। कैंपबेल ने 60 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। कैंपबेल के आउट होने के बाद ग्रीव्स ने कीसी कार्टी के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। कार्टी 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई और 198 रन तक उसकी आधी टीम पवेलियन लौट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने हालांकि एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 108 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली। इसके बाद आमिर जंगू ने 43 गेंदों पर नाबाद 58 रन और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाकर टीम को 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन तक पहुंचाया। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा को 2 और नितीश रेड्डी को 1 विकेट मिला।
296 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 12 ओवर में 74 रन जोड़े। रोहित शर्मा 35 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और उन्होंने गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया।
शुभमन गिल और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। दोनों ने 132 गेंदों पर 151 रन जोड़कर भारत को 225 रन तक पहुंचा दिया। गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन की कप्तानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 1 छक्का लगाया। गिल के आउट होने के बाद भी कोहली ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी।
विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया। उन्होंने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। कप्तान गिल के आउट होने के बाद कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 46 गेंदों पर 75 रन की नाबाद साझेदारी की। ऋतुराज गायकवाड़ 19 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ और रोस्टन चेज को 1-1 विकेट मिला। भारत ने 41.4 ओवर में 2 विकेट पर 296 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
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