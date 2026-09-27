IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, विराट कोहली और शुभमन गिल का तूफानी शतक

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत शानदार रही। जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने पहले विकेट के लिए 19.2 ओवर में 135 रन जोड़े। कैंपबेल ने 60 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। कैंपबेल के आउट होने के बाद ग्रीव्स ने कीसी कार्टी के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। कार्टी 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई और 198 रन तक उसकी आधी टीम पवेलियन लौट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने हालांकि एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 108 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली। इसके बाद आमिर जंगू ने 43 गेंदों पर नाबाद 58 रन और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाकर टीम को 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन तक पहुंचाया। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा को 2 और नितीश रेड्डी को 1 विकेट मिला।