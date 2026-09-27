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अब तक 55… वेस्‍टइंडीज के खिलाफ गरजा विराट कोहली का बल्ला, 15000 रनों के बाद सर्वाधिक शतकों में जोड़ा एक और शतक

Virat Kohli 55th ODI Hundred: विराट कोहली ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 59 रन बनाते ही जहां अपने 15000 वनडे इंटरनेशनल रन पूरे किए। वहीं, शतक के साथ अपने रिकॉर्ड में एक शतक और जोड़ते हुए 55 शतक का आंकड़ा छू लिया।
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भारत

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lokesh verma

Sep 27, 2026

Virat Kohli 55th ODI Hundred

शतक के बाद बल्‍ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Virat Kohli 55th ODI Hundred with 15000 runs: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी विपक्षी टीम ने 296 रनों का लक्ष्‍य भारत के सामने रखा है। इस लक्ष्‍य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने सबसे पहले 59 रन बनाते ही अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 15 हजार रन पूरे किए। इसके बाद उन्‍होंने महज 74 गेंदों पर सात चौके और छह की मदद से अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उनके वनडे शतकों की संख्‍या 55 हो गई। वहीं, सभी अंतरराष्‍ट्रीय फॉर्मेट में उनके शतकों की संख्‍या अब 85 हो गई है। वनडे शतक के मामले में वह शीर्ष पर हैं, जबकि सभी फॉर्मेट में शतक के मामले में वह सचिन के बाद दूसरे स्‍थान हैं।

भारत के लिए ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतशतकअर्धशतक
1विराट कोहली31530315,08018359.135579
2सचिन तेंदुलकर46345218,426200*44.834996
3रोहित शर्मा289*28111,92726448.883462
4सौरव गांगुली30829711,22118340.952271
5शिखर धवन1671646,79314344.111739
6वीरेंद्र सहवाग2412357,99521935.371537
7युवराज सिंह3012758,60915036.471452
8राहुल द्रविड़34031410,76815339.151282
9गौतम गंभीर1471435,238150*39.681134
10शुभमन गिल68*673,48220862.171020
11एमएस धोनी34729410,599183*50.23973

ODI करियर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतशतकअर्धशतक
1विराट कोहली (भारत)31530315,08018359.135579
2सचिन तेंदुलकर (भारत)46345218,426200*44.834996
3रोहित शर्मा (भारत)28928111,92726448.883462
4रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)37536513,70416442.033082
5सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)44543313,43018932.362868
6हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका)1811788,11315949.462739
7एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)2282189,57717653.502553
8क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)30129410,48021537.832554
9कुमार संगकारा (श्रीलंका)40438014,23416941.982593
10क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका)163*1637,15217846.142332

टेस्ट, ODI और T20I मिलाकर करियर में सबसे ज्यादा शतक

रैंकबल्लेबाजमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतशतकअर्धशतक
1सचिन तेंदुलकर (भारत)66478234,357248*48.52100164
2विराट कोहली (भारत)56262928,359254*52.7185148
3रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)56066827,48325745.9571146
4कुमार संगकारा (श्रीलंका)59466628,01631946.7763153
5जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)51961725,53422449.1062149
6जो रूट (इंग्लैंड)39552223,05626249.7961122
7हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका)34943718,672311*46.565588
8महेला जयवर्धने (श्रीलंका)65272525,95737439.1554136
9ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)43052122,358400*46.2853111
10रोहित शर्मा (भारत)51454720,42726442.4651112

शुभमन गिल ने शतक के साथ एमएस धोनी को छोड़ा पीछे, टॉप-10 भारतीयों के एलीट ग्रुप में मारी धमाकेदार एंट्री

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Updated on:

27 Sept 2026 09:46 pm

Published on:

27 Sept 2026 09:30 pm

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