शुभमन गिल ने शतक के साथ एमएस धोनी को छोड़ा पीछे, टॉप-10 भारतीयों के एलीट ग्रुप में मारी धमाकेदार एंट्री

Shubman Gill 10th ODI Hundred: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ही भारतीय बल्‍लेबाजों ने बैक-टू-बैक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा ने जहां यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के वनडे इंटरनेशनल चौकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं, भारत की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद इस पड़ाव को पार करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि भारतीय युवा कप्‍तान शुभमन गिल ने इस मैच में शतक के साथ अपने वनडे इंटरनेशनल में 10 शतक पूरे कर लिए हैं। इस मामले में उन्‍होंने पूर्व भारतीय कप्‍तान एमएस धोनी को पीछे छोड़ा है।