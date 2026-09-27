शुभमन गिल ने शतक के साथ एमएस धोनी को छोड़ा पीछे, टॉप-10 भारतीयों के एलीट ग्रुप में मारी धमाकेदार एंट्री

वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक का जश्न मनाते भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्कीन शाॅट)
Shubman Gill 10th ODI Hundred: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ही भारतीय बल्लेबाजों ने बैक-टू-बैक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा ने जहां यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के वनडे इंटरनेशनल चौकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं, भारत की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। वह महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बाद इस पड़ाव को पार करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल ने इस मैच में शतक के साथ अपने वनडे इंटरनेशनल में 10 शतक पूरे कर लिए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को पीछे छोड़ा है।
बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और एक छक्के की मदद से 110 रन की शतकीय पारी खेली है। गिल 2024 से वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं। इस दौरान 9 पारियों में उनके बल्ले से तीन शतक और पांच अर्धशतक आए हैं। इन 9 पारियों में से सिर्फ एक बार वह 23 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 का रहा है।
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|विराट कोहली
|315*
|303
|15,014
|183
|58.87
|54
|80
|1,395
|174
|2
|सचिन तेंदुलकर
|463
|452
|18,426
|200*
|44.83
|49
|96
|2,016
|195
|3
|रोहित शर्मा
|289*
|281
|11,927
|264
|48.88
|34
|62
|1,128
|372
|4
|सौरव गांगुली
|308
|297
|11,221
|183
|40.95
|22
|71
|1,104
|189
|5
|शिखर धवन
|167
|164
|6,793
|143
|44.11
|17
|39
|842
|79
|6
|वीरेंद्र सहवाग
|241
|235
|7,995
|219
|35.37
|15
|37
|1,092
|131
|7
|युवराज सिंह
|301
|275
|8,609
|150
|36.47
|14
|52
|896
|153
|8
|राहुल द्रविड़
|340
|314
|10,768
|153
|39.15
|12
|82
|942
|42
|9
|गौतम गंभीर
|147
|143
|5,238
|150*
|39.68
|11
|34
|561
|17
|10
|शुभमन गिल
|68*
|67
|3,482
|208
|62.17
|10
|20
|406
|70
|11
|एमएस धोनी
|347
|294
|10,599
|183*
|50.23
|9
|73
|809
|222
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