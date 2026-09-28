IND vs AFG, Asian Games 2026: बिना खेले सेमीफाइनल में भारत की हुई एंट्री, बारिश के कारण अफगानिस्तान से नहीं हो सका मैच

ऐसे में बेहतर आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग का फायदा पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तानी टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। मौजूदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान छठे स्थान पर है, जबकि हांगकांग, चीन 24वें नंबर पर है। इसी रैंकिंग अंतर के चलते पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल मुकाबला रद्द होने के बाद भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। अब पाकिस्तान की नजरें 1 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर हैं, जहां टीम एशियन गेम्स में अपने अभियान को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।