Rohit Sharma ODI Records: भारत ने तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। अब भारत अपना दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेलने उतरेगा। यह मैदान भारत के अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा के पसंदीदा मैदानों में से एक है। जहां उन्‍होंने दो मैचों में 235 के औसत और 126.34 के स्‍ट्राइक रेट से 235 रन बनाए हैं। इसी मैदान पर उन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ अक्‍टूबर 2018 में नाबाद 152 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उन्‍होंने 15 चौके और 8 छक्‍के लगाए थे। ऐसे में एक बार फिर रोहित से कुछ इसी तरह की पारी की उम्‍मीद होगी, अगर वह ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं, तो हिटमैन आधा दर्जन रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लेंगे।