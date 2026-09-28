बता दें कि श्रीलंका ने एशियन गेम्‍स में काफी हल्‍की टीम भेजी है, क्‍योंकि श्रीलंका की मुख्‍य टीम हाल ही में इंग्‍लैंड के दौरे पर थी। जहां उसने इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज हारी हैं। इस दौरे पर सोमवार को ही श्रीलंका की टीम ने आखिरी मैच खेला, जिसमें उसे 223 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए माना जा रहा है कि एशियन गेम्‍स में श्रीलंका की युवा टीम को नेपाल की टीम आसानी से हरा सकती है, क्‍योंकि यह टीम दोयम दर्जे की है। लेकिन, अगर मैच बारिश से धुलता है, तो उस स्थिति में श्रीलंका को फायदा होगा और वह आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना लेगी।