Asian Games 2026 Men's Cricket Event Scenario: एशियन गेम्स 2026 में मेंस क्रिकेट इवेंट के सभी मुकाबले निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने हैं। लेकिन, चिंता की बात ये है कि जापान में इन दिनों मौसम काफी खराब है। लगातार बारिश की वजह से सात में से चार नॉकआउट मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। अब सबकी नजरें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों पर टिकी होंगी। अगर ये मुकाबले भी बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो फिर भारतीय टीम का क्‍या होगा? ऐसे समीकरण बनने पर एशियन गेम्‍स के कौन से नियम का इस्‍तेमाल किया जाएगा और किसे चैंपियन घोषित किया जाएगा? आइये आपको भी बताते हैं।