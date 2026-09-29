गुवाहाटी वनडे में Virat Kohli कर सकते हैं एक और बड़ा कारनामा, टूट सकता है सौरव गांगुली का 19 साल पुराना रिकॉर्ड

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (फोटो- IANS)
Most Sixes for Team India in ODI Cricket: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 30 सितंबर को खेला जाएगा, जहां विराट कोहली की नजर एक और बड़े रिकॉर्ड पर होगी। पिछले कुछ सालों से वह लगातार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब गुवाहाटी में वह सौरव गांगुली का 19 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं।
तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 139 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 9 छक्के लगाए थे। इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 296 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। अब दूसरे मुकाबले में विराट कोहली अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं और 10 छक्के लगा देते हैं तो वह सौरव गांगुली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे।
आपको बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 372 छक्के लगाए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 222 छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 195 छक्के लगाए हैं, तो सौरव गांगुली ने 189 छक्के लगाए हैं। अब अगर विराट कोहली 115 मैचों में 180 छक्के लगा चुके हैं और गुवाहाटी में भी अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जैसे उन्होंने पहले वनडे में किया था, और 10 छक्के लगा देते हैं तो वह सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
|बल्लेबाज
|छक्के
|रोहित शर्मा
|352 (अभी खेल रहे हैं)
|एमएस धोनी
|222 (संन्यास)
|सचिन तेंदुलकर
|195 (संन्यास)
|सौरव गांगुली
|189 (संन्यास)
|विराट कोहली
|180 (अभी खेल रहे हैं)
कोहली ने 2008 में भारत के लिए वनडे में डेब्यू किया था और अब तक 115 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 15,080 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाई स्कोर 183 रन रहा है और औसत 60 के करीब है। कोहली के नाम 55 शतक और 79 अर्धशतक की पारियां भी दर्ज हैं। वह वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। पिछले कुछ सालों से वह लगातार सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को एक-एक करके ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में उनके सामने सौरव गांगुली का 19 साल पुराना रिकॉर्ड होगा, जिसे वह ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह 10 छक्के लगाते ही इस साल सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब तक बांग्लादेश के तंजिद हसन ने 22 छक्के लगाए हैं तो रोहित शर्मा और मिचेल मार्श 17-17 छक्के लगा चुके हैं। कोहली ने अब तक 16 छक्के लगाए हैं।
आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा। इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी उपलब्ध होगा।
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