गुवाहाटी वनडे में Virat Kohli कर सकते हैं एक और बड़ा कारनामा, टूट सकता है सौरव गांगुली का 19 साल पुराना रिकॉर्ड

कोहली ने 2008 में भारत के लिए वनडे में डेब्यू किया था और अब तक 115 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 15,080 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाई स्कोर 183 रन रहा है और औसत 60 के करीब है। कोहली के नाम 55 शतक और 79 अर्धशतक की पारियां भी दर्ज हैं। वह वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। पिछले कुछ सालों से वह लगातार सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को एक-एक करके ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में उनके सामने सौरव गांगुली का 19 साल पुराना रिकॉर्ड होगा, जिसे वह ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह 10 छक्के लगाते ही इस साल सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब तक बांग्लादेश के तंजिद हसन ने 22 छक्के लगाए हैं तो रोहित शर्मा और मिचेल मार्श 17-17 छक्के लगा चुके हैं। कोहली ने अब तक 16 छक्के लगाए हैं।