मैच की बात करें तो ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला करते हुए अपनी पहली पारी में 86.5 ओवर को सामना करते हुए महज 217 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से ब्‍लैक कैटल ने 198 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली, वहीं जेड होलिक ने 160 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 59 रन बनाए। इनके अलावा उसके सात बल्‍लेबाज सिंगल डिजिट से आगे नहीं बड़ सके। वहीं, भारत की ओर से ईशान ओम ने सबसे ज्‍यादा पांच विकेट, तो मोहित उल्‍वा ने तीन विकेट हासिल किए।