वेस्टइंडीज को गुवाहाटी वनडे से पहले बड़ा झटका, पहले मैच का शतकवीर जस्टिन ग्रीव्स चोट के चलते हुआ बाहर

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के खिलाफ पहले मैच के शतकवीर जस्टिन ग्रीव्‍स चोट के चलते अब गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे। वह तीसरे वनडे से पहले फिट हो पाएंगे, इसको लेकर भी संदेह बना हुआ है। बता दें कि गुवाहाटी में दूसरा वनडे 30 सितंबर को ही दोपहर दो बजे से खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला तीन अक्‍टूबर को चंडीगढ़ में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद वेस्‍टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका आगाज 6 अक्‍टूबर को होगा और आखिरी मैच 17 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।