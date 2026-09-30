IND vs WI, 2nd ODI: जॉन कैंपबेल ने महज 65 गेंद में ठोका शतक, यह कारनामा करने वाले वेस्टइंडीज के बने पहले बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के लिए ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ब्रायन लारा सबसे आगे हैं। लारा ने 1999 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ केवल 45 गेंदों में शतक जड़ा था। इसके बाद क्रिस गेल ने 2019 में सेंट जॉर्ज में इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में शतक बनाया। एविन लुईस ने 2024 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ 61 गेंदों में शतक पूरा किया। निकोलस पूरन ने 2023 में हरारे में नीदरलैंड्स के खिलाफ 63 गेंदों में शतक लगाया। जॉन कैंपबेल ने गुवाहाटी में 65 गेंदों, जबकि शाई होप ने 2025 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 66 गेंदों में शतक पूरा किया।