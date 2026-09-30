IND vs WI, 2nd ODI: जॉन कैंपबेल ने महज 65 गेंद में ठोका शतक, यह कारनामा करने वाले वेस्टइंडीज के बने पहले बल्लेबाज

जॉन कैंपबेल (Photo- IANS)
India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जॉन कैंपबेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने वेस्टइंडीज के कई दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, वह वनडे में भारत के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वालों की सूची में जॉन कैंपबेल के बाद दूसरे स्थान पर रिकार्डो पॉवेल हैं, जिन्होंने 1999 में सिंगापुर में 72 गेंदों में शतक जड़ा था। मार्लन सैमुअल्स ने 2002 में विजयवाड़ा में 73 गेंदों में शतक लगाया। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर का नंबर आता है, जिन्होंने 2018 में गुवाहाटी में 74 गेंदों और 2019 में चेन्नई में 85 गेंदों में शतक पूरा किया।
|क्रम
|खिलाड़ी
|स्थान
|वर्ष
|100 रन (गेंदों में)
|1
|जॉन कैंपबेल
|गुवाहाटी
|2026
|65
|2
|रिकार्डो पॉवेल
|सिंगापुर
|1999
|72
|3
|मार्लोन सैमुअल्स
|विजयवाड़ा
|2002
|73
|4
|शिमरॉन हेटमायर
|गुवाहाटी
|2018
|74
|5
|शिमरॉन हेटमायर
|चेन्नई
|2019
|85
वेस्टइंडीज के लिए ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ब्रायन लारा सबसे आगे हैं। लारा ने 1999 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ केवल 45 गेंदों में शतक जड़ा था। इसके बाद क्रिस गेल ने 2019 में सेंट जॉर्ज में इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में शतक बनाया। एविन लुईस ने 2024 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ 61 गेंदों में शतक पूरा किया। निकोलस पूरन ने 2023 में हरारे में नीदरलैंड्स के खिलाफ 63 गेंदों में शतक लगाया। जॉन कैंपबेल ने गुवाहाटी में 65 गेंदों, जबकि शाई होप ने 2025 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 66 गेंदों में शतक पूरा किया।
|रैंक
|बल्लेबाज
|गेंदें
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|ब्रायन लारा
|45
|बांग्लादेश
|ढाका
|1999
|2
|क्रिस गेल
|55
|इंग्लैंड
|सेंट जॉर्ज
|2019
|3
|एविन लुईस
|61
|श्रीलंका
|पल्लेकेले
|2024
|4
|निकोलस पूरन
|63
|नीदरलैंड्स
|हरारे
|2023
|5
|जॉन कैंपबेल
|65
|भारत
|गुवाहाटी
|2026
|6
|शाई होप
|66
|न्यूजीलैंड
|नेपियर
|2025
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