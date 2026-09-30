IND vs SL: भारत-श्रीलंका मैच से पहले क्रिकेट फैंस को मिली गुड न्यूज, बिना किसी रुकावट खेला जा सकता है पूरा मैच

India vs Sri Lanka Weather Report: गुरुवार को एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश की टक्कर पाकिस्तान से होगी, तो दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होगा। लगातार 6 मैच रद्द होने की वजह से एक भी क्वार्टरफाइनल मुकाबला नहीं हो पाया था और नेपाल, हांगकांग, मलेशिया और अफगानिस्तान की टीमें बिना नॉकआउट मैच में उतरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं। बारिश की वजह से फैंस को भी निराशा हाथ लगी थी लेकिन निशिन (जापान का वो शहर, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है) से मिली ताजा मौसम की जानकारी के मुताबिक सेमीफाइनल मैच में बारिश का साया नहीं है। ऐसे में बिना किसी रुकावट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।