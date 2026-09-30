ICC Cricket World Cup 2027: वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आया सामने, टूर्नामेंट में 14 टीमें लेंगी हिस्सा

राउंड 1 सुपर सीरीज़ के तौर पर खेला जाएगा जिसमें 14 क्वालीफाइड टीमों में से रैंकिंग के आधार पर सबसे निचली तीन टीमें (12वीं, 13वीं और 14वीं) राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। सिर्फ टॉप टीम अगले चरण में जाएगी। बाकी दो टीमें बाहर हो जाएंगी। राउंड 2 ग्रुप स्टेज होगा, जिसमें 30 मैच खेले जाएंगे! बची हुई 12 टीमें दो ग्रुप में बंटेंगी! 6-6 टीमों के दो ग्रुप्स में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से एक-एक मैच खेलेगी। दोनों ग्रुप से टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम सुपर 7 में पहुंचेंगी। इस तरह 7 टीमें आगे बढ़ेंगी और बाकी 5 टीमें इसी राउंड से बाहर हो जाएंगी। राउंड 3 यानी सुपर 7 में 21 मैच खेले जाएंगे और सात टीमें एक-दूसरे से राउंड-रॉबिन में खेलेंगी। हर टीम 6 मैच खेलेगी।