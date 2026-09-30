SA vs AUS 3rd ODI: एलेक्स कैरी का अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 323 रन का लक्ष्य

South Africa vs Australia 3rd ODI: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच पोटचेफस्ट्रूम शहर सेनवेस पार्क में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 323 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 322 रन बनाए। बता दें कि साउथ अफ्रीका सीरीज में 2-0 से आगे है।