Ind vs Pak Live Streaming: एशियन गेम्स में अब होगा भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला, जानें कब-कहां देखें लाइव

India vs Pakistan Final Live Streaming: एशियन गेम्‍स में मेंस क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 124 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है। अब भारतीय टीम गोल्‍ड मेडल के लिए फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से भिड़ेगी। इस मुकाबले में जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपने खिताब को बचाने उतरेगी, तो वहीं पाकिस्‍तान की टीम भी गोल्‍ड जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच को भारत में कब-कहां लाइव देखा जा सकता है? आइये जानते हैं।