टॉस के दौरान संजू सैमसन ने कहा कि हम गोल्ड मेडल जीतने पर फोकस कर रहे हैं। हम इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्रिकेट में भारत कैसे लगातार मजबूत हो गया है? इस पर उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सब इंटरनेट पर है। आजकल यह बात सब जानते हैं कि पिछले कई सालों में इंडियन क्रिकेट कितना मजबूत हुआ है। निश्चित रूप से इंडियन प्रीमियर लीग इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट भी असल में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।