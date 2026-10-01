IND vs WI: आखिर 400+ रन बनाकर भी कैसे हारी वेस्टइंडीज, कहां हो गई चूक?

कंडीशंस पर और क्या विटेल लॉज को लाने में सिचुएशन या हालात की वजह से देरी हुई? इस पर उन्‍होंने कहा कि आप सच में उसे सबसे मुश्किल ओवर में गेंदबाजी नहीं देना चाहेंगे, खासकर जब वह पहली बार इंडिया आ रहा हो। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे आकर अच्छा काम करने की उम्मीद नहीं करता। बस आप उसे जितना हो सके उतना कम्फर्टेबल महसूस कराना चाहते हैं, खासकर जब वह इन कंडीशंस में खेलने आ रहा हो। वह बहुत छोटा है, लेकिन यह देखना बहुत अच्छा है कि वह आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसने बहुत अच्छा स्पेल किया, जाहिर है सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा।