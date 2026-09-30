Rohit Sharma Milestone: रोहित शर्मा के वनडे में 12 हजार रन पूरे, ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय क्रिकेटर

Rohit Sharma ODI Record: भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 406 रन का लक्ष्य दिया है। इस टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई। दरअसल, रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अपने 12,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 16वें ओवर में हासिल की। इस तरह वह इस आंकड़े को छूने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली यह कारनामा कर चुके हैं।