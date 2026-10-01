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क्रिकेट

ODI World Cup 2027 Schedule: ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल घोषित, जानें कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

CWC27: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल घोषित हो गया है। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। जानें पूरी जानकारी
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 01, 2026

ICC ODI World Cup 2027 Schedule.

आईसीसी ने अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। (Screen Grab- ICC)

ODI World Cup 2027: अगले साल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए ICC ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट अगले वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर-ए को जगह दी गई है, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और क्वालीफायर बी टीमें शामिल होंगी।

10 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारत अपने वर्ल्ड कप 2027 अभियान का आगाज 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद उसका सामना चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 10 अक्टूबर को होगा। भारत और अफगानिस्तान 14 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे। 17 अक्टूबर को भारत क्वालीफायर-ए से भिड़ेगी। जिम्बाब्वे और भारत की भिड़ंत 24 अक्टूबर को होगी।

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 17 नवंबर होगा। इसके लिए 18 नवंबर को रिजर्व-डे रखा गया है। दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को खेला जाएगा। इसके लिए भी रिजर्व डे रखा गया है। टूर्नामेंट का फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के लिए भी 22 नवंबर को रिजर्व-डे रखा गया।

भारत का ग्रुप स्टेज का शेड्यूल

तारीखमुकाबलास्थान
7 अक्टूबर 2027भारत vs ऑस्ट्रेलियाकेपटाउन
10 अक्टूबर 2027भारत vs पाकिस्तानजोहान्सबर्ग
14 अक्टूबर 2027भारत vs अफगानिस्तानत्श्वाने
17 अक्टूबर 2027भारत vs क्वालीफायर Aब्लोमफोंटेन
24 अक्टूबर 2027भारत जिम्बाब्वेविक्टोरिया फॉल्स

नोट: ये वही मुकाबले और तारीखें हैं जो आपने साझा की हैं। सुपर 7 में भारत के मुकाबले तभी तय होंगे, जब ग्रुप स्टेज के बाद उसकी जगह और क्वालीफाई करने वाली अन्य टीमें स्पष्ट होंगी।

क्रिकेट फैंस शेड्यूल जारी होने के साथ ही ICC की वेबसाइट पर टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। दुनिया भर के प्रशंसकों को तीनों मेजबान देशों में होने वाले सभी मैचों के लिए अपनी रुचि दर्ज कराने का मौका मिलेगा।

आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027: मैच शेड्यूल

तारीखटीम 1बनामटीम 2स्थान
2 अक्टूबरQF1बनामQF3विंडहोक
4 अक्टूबरQF1बनामQF2विंडहोक
6 अक्टूबरQF2बनामQF3विंडहोक
7 अक्टूबरभारतबनामऑस्ट्रेलियाकेपटाउन
8 अक्टूबरपाकिस्तानबनामअफगानिस्तानत्श्वाने
8 अक्टूबरइंग्लैंडबनामबांग्लादेशविंडहोक
9 अक्टूबरजिम्बाब्वेबनामक्वालीफायर Aबुलावायो
9 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीकाबनामन्यूजीलैंडकेपटाउन
10 अक्टूबरभारतबनामपाकिस्तानजोहान्सबर्ग
10 अक्टूबरश्रीलंकाबनामक्वालीफायर Bविंडहोक
11 अक्टूबरजिम्बाब्वेबनामअफगानिस्तानबुलावायो
12 अक्टूबरऑस्ट्रेलियाबनामक्वालीफायर Aपार्ल
12 अक्टूबरन्यूजीलैंडबनामबांग्लादेशकुगोम्पो सिटी
13 अक्टूबरइंग्लैंडबनामश्रीलंकाविंडहोक
13 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीकाबनामक्वालीफायर Bपार्ल
14 अक्टूबरभारतबनामअफगानिस्तानत्श्वाने
15 अक्टूबरपाकिस्तानबनामक्वालीफायर Aब्लोमफोंटेन
15 अक्टूबरजिम्बाब्वेबनामऑस्ट्रेलियाहरारे
16 अक्टूबरश्रीलंकाबनामबांग्लादेशडरबन
16 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीकाबनामइंग्लैंडगक़ेबरहा
17 अक्टूबरभारतबनामक्वालीफायर Aब्लोमफोंटेन
18 अक्टूबरन्यूजीलैंडबनामक्वालीफायर Bहरारे
18 अक्टूबरऑस्ट्रेलियाबनामअफगानिस्तानकुगोम्पो सिटी
19 अक्टूबरजिम्बाब्वेबनामपाकिस्तानहरारे
19 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीकाबनामबांग्लादेशडरबन
20 अक्टूबरन्यूजीलैंडबनामश्रीलंकाजोहान्सबर्ग
20 अक्टूबरइंग्लैंडबनामक्वालीफायर Bहरारे
21 अक्टूबरअफगानिस्तानबनामक्वालीफायर Aकुगोम्पो सिटी
22 अक्टूबरऑस्ट्रेलियाबनामपाकिस्तानपार्ल
22 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीकाबनामश्रीलंकाजोहान्सबर्ग
23 अक्टूबरइंग्लैंडबनामन्यूजीलैंडगक़ेबरहा
23 अक्टूबरबांग्लादेशबनामक्वालीफायर Bत्श्वाने
24 अक्टूबरजिम्बाब्वेबनामभारतविक्टोरिया फॉल्स
25 अक्टूबरA2बनामB3जोहान्सबर्ग
26 अक्टूबरB1बनामA3गक़ेबरहा
27 अक्टूबरB2बनामAB4त्श्वाने
28 अक्टूबरA1बनामA2विक्टोरिया फॉल्स
29 अक्टूबरB1बनामB3कुगोम्पो सिटी
30 अक्टूबरA3बनामAB4विक्टोरिया फॉल्स
31 अक्टूबरB2बनामA1जोहान्सबर्ग
1 नवंबरA2बनामB1विक्टोरिया फॉल्स
2 नवंबरB3बनामAB4केपटाउन
3 नवंबरB2बनामA3डरबन
4 नवंबरA1बनामB1पार्ल
5 नवंबरA2बनामAB4डरबन
6 नवंबरB2बनामB3ब्लोमफोंटेन
7 नवंबरA1बनामA3केपटाउन
8 नवंबरB1बनामAB4डरबन
9 नवंबरB2बनामA2गक़ेबरहा
10 नवंबरA3बनामB3ब्लोमफोंटेन
11 नवंबरA1बनामAB4गक़ेबरहा
12 नवंबरB2बनामB1केपटाउन
13 नवंबरA2बनामA3ब्लोमफोंटेन
14 नवंबरA1बनामB3डरबन

सेमीफाइनल और फाइनल

तारीखमुकाबलास्थान
17 नवंबरसेमीफाइनल-1केपटाउन
18 नवंबरसेमीफाइनल-2त्श्वाने
21 नवंबरफाइनलजोहान्सबर्ग

14 टीमों के बीच कुल 57 मैच खेले जाएंगे

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में 14 टीमें, 12 वेन्यू और कुल 57 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी ने 2027 वर्ल्ड कप को पिछले संस्करणों से अलग तीन प्रतिस्पर्धी चरणों में बांटा है। इसका उद्देश्य शुरुआती दौर से ही मुकाबलों का महत्व बढ़ाना है।

राउंड 1- सुपर सीरीज: 14 क्वालीफाइड टीमों में रैंकिंग के आधार पर 12वें, 13वें और 14वें स्थान वाली टीमें तीन टीमों की राउंड-रॉबिन सीरीज खेलेंगी। तीनों के बीच कुल 3 मैच होंगे और केवल शीर्ष टीम अगले दौर में पहुंचेगी। बाकी दो टीमों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा।

राउंड 2- ग्रुप स्टेज: 12 टीमें दो ग्रुप में बांटी जाएंगी। प्रत्येक ग्रुप में 6 टीमें होंगी और हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से एक-एक मैच खेलेगी। इस चरण में कुल 30 मैच होंगे।

राउंड 3- सुपर 7: दोनों ग्रुपों से शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों ग्रुपों में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम सुपर 7 में पहुंचेगी। सातों टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से खेलेंगी, जिससे कुल 21 मैच होंगे।

सुपर 7 के बाद सेमीफाइनल

सुपर 7 की अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यहां पहले स्थान वाली टीम चौथे स्थान वाली टीम से और दूसरे स्थान वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल में आमने-सामने होंगे। फाइनल के परिणाम के आधार पर विश्व चैंपियन का फैसला होगा।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

01 Oct 2026 10:12 pm

Published on:

01 Oct 2026 09:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ODI World Cup 2027 Schedule: ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल घोषित, जानें कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

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