ODI World Cup 2027 Schedule: ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल घोषित, जानें कब होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

आईसीसी ने अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। (Screen Grab- ICC)
ODI World Cup 2027: अगले साल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए ICC ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट अगले वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा।
टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालीफायर-ए को जगह दी गई है, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और क्वालीफायर बी टीमें शामिल होंगी।
भारत अपने वर्ल्ड कप 2027 अभियान का आगाज 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद उसका सामना चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 10 अक्टूबर को होगा। भारत और अफगानिस्तान 14 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे। 17 अक्टूबर को भारत क्वालीफायर-ए से भिड़ेगी। जिम्बाब्वे और भारत की भिड़ंत 24 अक्टूबर को होगी।
वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 17 नवंबर होगा। इसके लिए 18 नवंबर को रिजर्व-डे रखा गया है। दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को खेला जाएगा। इसके लिए भी रिजर्व डे रखा गया है। टूर्नामेंट का फाइनल 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के लिए भी 22 नवंबर को रिजर्व-डे रखा गया।
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|7 अक्टूबर 2027
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|केपटाउन
|10 अक्टूबर 2027
|भारत vs पाकिस्तान
|जोहान्सबर्ग
|14 अक्टूबर 2027
|भारत vs अफगानिस्तान
|त्श्वाने
|17 अक्टूबर 2027
|भारत vs क्वालीफायर A
|ब्लोमफोंटेन
|24 अक्टूबर 2027
|भारत जिम्बाब्वे
|विक्टोरिया फॉल्स
नोट: ये वही मुकाबले और तारीखें हैं जो आपने साझा की हैं। सुपर 7 में भारत के मुकाबले तभी तय होंगे, जब ग्रुप स्टेज के बाद उसकी जगह और क्वालीफाई करने वाली अन्य टीमें स्पष्ट होंगी।
क्रिकेट फैंस शेड्यूल जारी होने के साथ ही ICC की वेबसाइट पर टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। दुनिया भर के प्रशंसकों को तीनों मेजबान देशों में होने वाले सभी मैचों के लिए अपनी रुचि दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
|तारीख
|टीम 1
|बनाम
|टीम 2
|स्थान
|2 अक्टूबर
|QF1
|बनाम
|QF3
|विंडहोक
|4 अक्टूबर
|QF1
|बनाम
|QF2
|विंडहोक
|6 अक्टूबर
|QF2
|बनाम
|QF3
|विंडहोक
|7 अक्टूबर
|भारत
|बनाम
|ऑस्ट्रेलिया
|केपटाउन
|8 अक्टूबर
|पाकिस्तान
|बनाम
|अफगानिस्तान
|त्श्वाने
|8 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|बनाम
|बांग्लादेश
|विंडहोक
|9 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|बनाम
|क्वालीफायर A
|बुलावायो
|9 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बनाम
|न्यूजीलैंड
|केपटाउन
|10 अक्टूबर
|भारत
|बनाम
|पाकिस्तान
|जोहान्सबर्ग
|10 अक्टूबर
|श्रीलंका
|बनाम
|क्वालीफायर B
|विंडहोक
|11 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|बनाम
|अफगानिस्तान
|बुलावायो
|12 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|बनाम
|क्वालीफायर A
|पार्ल
|12 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|बनाम
|बांग्लादेश
|कुगोम्पो सिटी
|13 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|बनाम
|श्रीलंका
|विंडहोक
|13 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बनाम
|क्वालीफायर B
|पार्ल
|14 अक्टूबर
|भारत
|बनाम
|अफगानिस्तान
|त्श्वाने
|15 अक्टूबर
|पाकिस्तान
|बनाम
|क्वालीफायर A
|ब्लोमफोंटेन
|15 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|बनाम
|ऑस्ट्रेलिया
|हरारे
|16 अक्टूबर
|श्रीलंका
|बनाम
|बांग्लादेश
|डरबन
|16 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बनाम
|इंग्लैंड
|गक़ेबरहा
|17 अक्टूबर
|भारत
|बनाम
|क्वालीफायर A
|ब्लोमफोंटेन
|18 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|बनाम
|क्वालीफायर B
|हरारे
|18 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|बनाम
|अफगानिस्तान
|कुगोम्पो सिटी
|19 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|बनाम
|पाकिस्तान
|हरारे
|19 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बनाम
|बांग्लादेश
|डरबन
|20 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|बनाम
|श्रीलंका
|जोहान्सबर्ग
|20 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|बनाम
|क्वालीफायर B
|हरारे
|21 अक्टूबर
|अफगानिस्तान
|बनाम
|क्वालीफायर A
|कुगोम्पो सिटी
|22 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|बनाम
|पाकिस्तान
|पार्ल
|22 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बनाम
|श्रीलंका
|जोहान्सबर्ग
|23 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|बनाम
|न्यूजीलैंड
|गक़ेबरहा
|23 अक्टूबर
|बांग्लादेश
|बनाम
|क्वालीफायर B
|त्श्वाने
|24 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|बनाम
|भारत
|विक्टोरिया फॉल्स
|25 अक्टूबर
|A2
|बनाम
|B3
|जोहान्सबर्ग
|26 अक्टूबर
|B1
|बनाम
|A3
|गक़ेबरहा
|27 अक्टूबर
|B2
|बनाम
|AB4
|त्श्वाने
|28 अक्टूबर
|A1
|बनाम
|A2
|विक्टोरिया फॉल्स
|29 अक्टूबर
|B1
|बनाम
|B3
|कुगोम्पो सिटी
|30 अक्टूबर
|A3
|बनाम
|AB4
|विक्टोरिया फॉल्स
|31 अक्टूबर
|B2
|बनाम
|A1
|जोहान्सबर्ग
|1 नवंबर
|A2
|बनाम
|B1
|विक्टोरिया फॉल्स
|2 नवंबर
|B3
|बनाम
|AB4
|केपटाउन
|3 नवंबर
|B2
|बनाम
|A3
|डरबन
|4 नवंबर
|A1
|बनाम
|B1
|पार्ल
|5 नवंबर
|A2
|बनाम
|AB4
|डरबन
|6 नवंबर
|B2
|बनाम
|B3
|ब्लोमफोंटेन
|7 नवंबर
|A1
|बनाम
|A3
|केपटाउन
|8 नवंबर
|B1
|बनाम
|AB4
|डरबन
|9 नवंबर
|B2
|बनाम
|A2
|गक़ेबरहा
|10 नवंबर
|A3
|बनाम
|B3
|ब्लोमफोंटेन
|11 नवंबर
|A1
|बनाम
|AB4
|गक़ेबरहा
|12 नवंबर
|B2
|बनाम
|B1
|केपटाउन
|13 नवंबर
|A2
|बनाम
|A3
|ब्लोमफोंटेन
|14 नवंबर
|A1
|बनाम
|B3
|डरबन
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|17 नवंबर
|सेमीफाइनल-1
|केपटाउन
|18 नवंबर
|सेमीफाइनल-2
|त्श्वाने
|21 नवंबर
|फाइनल
|जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में 14 टीमें, 12 वेन्यू और कुल 57 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी ने 2027 वर्ल्ड कप को पिछले संस्करणों से अलग तीन प्रतिस्पर्धी चरणों में बांटा है। इसका उद्देश्य शुरुआती दौर से ही मुकाबलों का महत्व बढ़ाना है।
राउंड 1- सुपर सीरीज: 14 क्वालीफाइड टीमों में रैंकिंग के आधार पर 12वें, 13वें और 14वें स्थान वाली टीमें तीन टीमों की राउंड-रॉबिन सीरीज खेलेंगी। तीनों के बीच कुल 3 मैच होंगे और केवल शीर्ष टीम अगले दौर में पहुंचेगी। बाकी दो टीमों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा।
राउंड 2- ग्रुप स्टेज: 12 टीमें दो ग्रुप में बांटी जाएंगी। प्रत्येक ग्रुप में 6 टीमें होंगी और हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से एक-एक मैच खेलेगी। इस चरण में कुल 30 मैच होंगे।
राउंड 3- सुपर 7: दोनों ग्रुपों से शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों ग्रुपों में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम सुपर 7 में पहुंचेगी। सातों टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर एक-दूसरे से खेलेंगी, जिससे कुल 21 मैच होंगे।
सुपर 7 की अंक तालिका में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यहां पहले स्थान वाली टीम चौथे स्थान वाली टीम से और दूसरे स्थान वाली टीम तीसरे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल में आमने-सामने होंगे। फाइनल के परिणाम के आधार पर विश्व चैंपियन का फैसला होगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग