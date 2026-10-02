पाकिस्तान से कब कब टीम इंडिया को झेलनी पड़ी है हार? जानें IND vs PAK मैच से पहले पूरा इतिहास

सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की टक्कर 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। उस मुकाबले में बॉल आउट से नतीजा तय हुआ था, जहां भारतीय टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय और पाकिस्तान की टक्कर हुई थी, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। टी20 मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की कई बार फाइनल में टक्कर हो चुकी है और हर बार पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है। हाल ही में एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था।