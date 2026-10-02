वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए हार्दिक पंड्या क्यों हैं भारत की सबसे बड़ी जरूरत? सौरव गांगुली ने बताया कारण

Sourav Ganguly on Hardik pandya: अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है। टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। आईसीसी ने गुरुवार को केपटाउन में कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय टीम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी क्रम में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बयान दिया है। उनका मानना है कि स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आगामी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।