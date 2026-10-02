वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए हार्दिक पंड्या क्यों हैं भारत की सबसे बड़ी जरूरत? सौरव गांगुली ने बताया कारण

भारतीय क्रिकेट हार्दिक पंड्या । (Photo- IANS)
Sourav Ganguly on Hardik pandya: अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है। टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। आईसीसी ने गुरुवार को केपटाउन में कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय टीम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी क्रम में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बयान दिया है। उनका मानना है कि स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आगामी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने जियोस्टार पर बातचीत में कहा कि हार्दिक पंड्या को फिट और मैच के लिए तैयार रखना मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए विश्व कप से पहले सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप भारत के संतुलन के लिए हार्दिक पंड्या बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मैदान पर फिट रखना कोच गौतम गंभीर और टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि वह पर्याप्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत के लिए टीम का संतुलन सही होना जरूरी है। अगर हार्दिक चोटिल होते हैं, तो अगला सबसे अच्छा विकल्प नितीश रेड्डी हैं।'
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