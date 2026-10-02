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Asian Games 2026: भारत बनाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच देखने नहीं जाएंगे मोहसिन नकवी

India vs Pakistan Gold Medal Match: एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत बनाम पाकिस्तान के फाइनल गोल्ड मेडल मैच को देखने के लिए मोहसिन नकवी नहीं जाएंगे।
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भारत

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Tanay Mishra

Oct 02, 2026

Mohsin Naqvi

मोहसिन नकवी (Photo - IANS)

एशियन गेम्स (Asian Games) 2026 में पुरुष क्रिकेट का फाइनल गोल्ड मेडल मैच (Gold Medal Match) शनिवार, 3 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच खेला जाएगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। भारत के पास जहाँ एक और गोल्ड मेडल जीतने का शानदार मौका है, वहीँ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है और ऐसे में इस मैच को जीतकर वो अपना खाता खोला चाहेगा। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इसी बीच अब एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से जुड़ी एक खबर सामने आई है।

मैच देखने नहीं जाएंगे नकवी

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट में भारत बनाम पाकिस्तान के फाइनल गोल्ड मेडल मैच को देखने के लिए नकवी नहीं जाएंगे। जानकारी के अनुसार पहले से तय कामों में व्यस्त रहने के कारण वह यह मैच देखने के लिए नहीं जा पाएंगे।

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Updated on:

02 Oct 2026 04:51 pm

Published on:

02 Oct 2026 04:43 pm

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